Телезірка, молода бізнесменка і популярна модель Кайлі Дженнер звикла навіть на зйомці ніжитися на сонці

Молода дівчина незважаючи на свій вік почала вести бізнес досить рано, причому вельми успішний і завдяки цьому змогла зрівнятися зі старшою сестрою – Кім Кардашьян за популярністю. Тепер, щоб просувати інтерес до себе, Кайлі не скромничає і активно веде Instagram-профіль.

Не так давно Дженнер влаштувала спеціальну фотосесію в маленькому сріблястому купальнику, а також ТОПі без зав'язок, але з кольоровим дизайном. Зробила це дівчина прям на яхті для вдалого літнього настрою. Як виявилося зі слів самої Кайлі, вона створить власну колекцію бікіні і шанувальниці незабаром зможуть копіювати її образи.

Новина про це відразу розлетілася по мережі разом з самими кадрами з Дженнер. На фото вона поніжилася на сонці, задерши руки вгору і закинувши голову назад для більш вигідного ракурсу. Примітно, що мінімум деталей і досить простий образ шанувальники все одно сприйняли вельми позитивно.

Також в маленькій білій сукні з тонкої тканини Дженнер влаштувала фотосесію на пляжі. Причому сама дівчина порівняла незвичайний наряд з відкритим декольте, прикрашеним нитками, з морською піною. Тому другим фото став саме кадр без самої Кайлі.

Біле вбрання виглядало досить просто, проте через свою прозорість і акцент на декольте плаття змогло вразити шанувальників:

"назад до відпускних фото 🤍; Так мило 👏; ух яка прекрасна русалка кинулася на берег😍 🔥; романтично здається ввечері😍; ангел🤍 🤍 🤍; ти красива BB❤️; це такі особливі стилі; вау, Вау, вау насолоду відпусткою; таааак бомба !! 😍 ; ти жартуєш 😍; можна завжди дивитися на цю фігуру".

Нагадавши, Кайлі Дженнер в яскравому комбінезоні довела, що її фігура не гірше, ніж у Кім: "Ох і експерименти".

Як повідомляла Politeka, Кайлі Дженнер виставила напоказ пишні форми в маленькій сукні-ночнушке:"Скоро трісне".

Також Politeka писала, Кім Кардашьян в бікіні помірялася засмаглими формами з молодшою сестричкою:"Разом краще".