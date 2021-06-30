Голлівудська актриса Скарлетт Йоханссон вразила видом у вузькій сукні

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок зірки в Instagram з'явилося ефектне фото, на якому актриса позувала в бандажній вузькій сукні з глибоким декольте. Блондинка красиво вигнулася, відправивши в кадр повітряний поцілунок. Натуральний макіяж зірки підкреслив її пухкі губи, а сукня зробила акценти на всіх головних достоїнствах красуні.

Відзначимо, що 36-річна Скарлетт Йоханссон успішно будує кар'єру в Голлівуді. Останнє десятиліття вона грає Чорну Вдову в серії фільмів за коміксами Marvel. Актриса славиться своїми видатними формами, які завжди демонструє в досить пікантних нарядах.

Як відомо, свою кар'єру актриса почала ще будучи зовсім юною. Найбільшу популярність їй принесла співпраця з Вуді Алленом, у фільмах якого вона часто знімалася.

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