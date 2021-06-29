Починаюча співачка та модель Соня Євдокименко, тезка своєї знаменитої бабусі Софії Ротару, розбурхала публіку відвертим образом

20-річна красуня, яка зараз освоює кар'єру моделі і попутно вчиться в школі дизайну Parsons у Нью-Йорку випробувала своїх шанувальників на міцність, показавши себе в спокусливому вбранні. У своєму новому пості в Instagram внучка Ротару опублікувала свіжі фото, на яких позувала в силуетній сукні м'ятного відтінку з дуже тонкої тканини, що здавалося, ніби воно просвічується, передає Politeka.net.

При цьому Соня не одягла нижньої білизни, а, з огляду на глибоке декольте, це тільки додало пікантності.

Сукня ідеально лягла на її струнку фігуру, підкресливши кожен вигин.

Розпущене волосся і ніжний макіяж в бронзово-рожевих тонах доповнили ефектний образ.

"Дихати мріями як повітрям🌕 💫", - підписала кадри красуня.

Користувачі за короткий час встигли оцінити образ внучки Ротару, залишивши хвалебні коментарі:

"Абсолютно приголомшливо, фотограф вдало відобразив вашу красу 🔥"

"Прекрасна і чарівна Сонечка!"

"Ох, нічого собі 🔥❤️"

"Вау 😍 😍 😍 "

"Як красиво 🔥💚🔥"

"Красуня 🔥"