Починаюча співачка та модель Соня Євдокименко, тезка своєї знаменитої бабусі Софії Ротару, розбурхала публіку відвертим образом
20-річна красуня, яка зараз освоює кар'єру моделі і попутно вчиться в школі дизайну Parsons у Нью-Йорку випробувала своїх шанувальників на міцність, показавши себе в спокусливому вбранні. У своєму новому пості в Instagram внучка Ротару опублікувала свіжі фото, на яких позувала в силуетній сукні м'ятного відтінку з дуже тонкої тканини, що здавалося, ніби воно просвічується, передає Politeka.net.
При цьому Соня не одягла нижньої білизни, а, з огляду на глибоке декольте, це тільки додало пікантності.
Сукня ідеально лягла на її струнку фігуру, підкресливши кожен вигин.
Кіркоров після скандалу з "чорним списком" осоромився на публіці: "А батька хворого-то навіщо..."
Сергій Бабкін у Осадчої потряс новими одкровеннями про зради дружині: "Навіщо ця ганьба..."
Погода завдасть нового удару по Україні, оголошено перший рівень небезпеки: попередження ДСНС
Дорофєєва в топі й без білизни влаштувала запальні танці з молодими красенями: "Хлопці стараються"
Незадоволений натовп зірвав концерт Ані Лорак у Москві, співачка рятувалася втечею: з'явилося відео
Розпущене волосся і ніжний макіяж в бронзово-рожевих тонах доповнили ефектний образ.
"Дихати мріями як повітрям🌕 💫", - підписала кадри красуня.
Користувачі за короткий час встигли оцінити образ внучки Ротару, залишивши хвалебні коментарі:
"Абсолютно приголомшливо, фотограф вдало відобразив вашу красу 🔥"
"Прекрасна і чарівна Сонечка!"
"Ох, нічого собі 🔥❤️"
"Вау 😍 😍 😍 "
"Як красиво 🔥💚🔥"
"Красуня 🔥"
Нагадаємо, що внучка Ротару хвалилася фігурою в надто короткому топі
Як повідомляла Politeka, що онуки Софії Ротару "підірвали" танцпол на київському фестивалі, кадри вже в мережі
Також Politeka писала, що внучка Софії Ротару засвітила сад та інтер'єри її розкішного маєтку під Києвом