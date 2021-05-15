Американская модель и бизнесвумен Ким Кардашьян часто меняет образы ради привлечения внимания

Самая младшая из сестер Кардашьян хорошо поработала над собой, чтобы не выглядеть хуже других и даже превзойти звездных сестриц. Девушка даже открыла собственный бренд косметики, который постоянно продвигает.

А чтобы обратить внимание на личную жизнь, свои будни и, конечно же, яркий внешний вид, девушка не забывает показываться на камеру в довольно нестандартных нарядах. К примеру, не так давно Кайли надела бирюзовое платье с тонкой тканью и плотной подкладкой на бюсте. Открытый наряд в зоне декольте сделал акцент именно на фигуре знаменитости.

Просто завязанные волосы, а также яркий макияж прибавила Кайли несколько лишних лет. Впрочем, саму звезду это не смущает, ей нравится быть в центре внимания и чтобы ее обсуждали должным образом. Ради комплиментов девушка даже изменила свое лицо и сильно увеличила губы.

Также в социальной сети Инстаграм также серии фото появились и на фан-аккаунтах, которые представили еще не публикованные снимки в профиле Ким. На фото счастливое семейство у бассейна хорошо провело время, наслаждаясь выходным.

«Я думала, это Кейтлин 💀; Думал, Одна из вас скоро треснет😂; боже, какая красота💋😻; если вам этого еще никто не сказал, вас любят <3; Классный снимок выглядит так красиво🧡🌺; Я рада, что Крис и Кейтлин ладят!; вместе лучше смотрятся!; Вы, ребята, воссоединились с Кейтлин; Мы любим тебя, Кимо; ловят звезду без напряжения; дорого выглядит, а на деле так просто», - отвечают в сети.

Напомним, что раскованная сестричка Ким Кардашьян превратилась в куклу Барби в розовом бикини: "Романтичная малышка".

А еще Politeka писала, что горячая сестричка Кардашьян Кайли Дженнер в прозрачном наряде показала "вишенку на торте": "Вау, эта подача".

Также Politeka сообщала, что осмелевшая Кайли Дженнер хвастнула самым "сочным", надев белье из ниточек: "Важна поза".