Відома українська співачка Настя Каменських показала себе, погравши на камеру

Як пише Politeka.net, Настя Каменських є популярною українською співачкою. Красуня стала відомою ще з часів дуету "Потап і Настя". Зараз красуня розвиває сольну кар'єру, виступаючи під псевдонімом NK. Дівчина також активно веде соціальні мережі, де за Настею стежать мільйони фанатів.

Красуня цього разу вирішила показати, як вміє спокусливо рухатися, надівши мереживний топ і шортики. Каменських навіть пограла язичком, знімаючи себе на телефон. Дівчина додала відразу 9 ракурсів, показуючи себе з усіх боків.

На другому сторіс Настя вже танцювала, стоячи перед дзеркалом. Дівчина плавно рухалася під музику, зачаровуючи своєю красою.

"Dance baby dance (танець, дитинко, танець, - прим.ред.), - написала красуня під кадрами в сторіс Instagram.

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