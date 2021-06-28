Популярна модель, бізнесвумен і блогер, Кім Кардашьян, поділилася серією кращих кадрів зі своєю сестрою на честь її дня народження

Фотомодель і зірка реаліті для залучення уваги аудиторії веде Instagram досить активно. Причому на коментарі похвали або критики Кім не відповідає. Зате зірка любить інтригувати і дивувати.

Цього разу Кім поділилася добіркою особистих фото зі своєю сестрою Хлоєю на честь її дня народження. Більш того, Кім також показала архівні дитячі фото, на яких можна помітити зовнішність дівчат до операцій.

"З Днем Народження! Ти серйозно самий дивовижна чарівниця, яку я знаю! У тебе найбільше серце, і ти дбаєш про всіх навколо тебе! Ти найкраща мама і друг свого маленького кола! Ти як світло в моєму житті і всі це знають навколо тебе! Я навіть не можу висловити словами, як я щаслива, що ти моя сестра! Немає нікого краще, з ким я воліла б бути поруч В цьому житті, ніж ти !!! Я люблю тебе " - написала Кім.

Фанати були зворушені: "Вперед і вгору в 2021 році! 🙌 ; Обожнюю твій новий образ😍 набагато молодше, солодкі солодкі жінки; трохи сумно сьогодні😔; життя-одноразова пропозиція, використовуйте його добре".

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