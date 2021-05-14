Американская модель и бизнесвумен Ким Кардашьян вместе с мамой и сестрой Кайли провела хороший отдых

Популярная блогерша, а с недавних пор и представитель собственного бренда утягивающего белья – Ким Кардашьян вместе с младшей сестрой и мамой отправилась на жаркий отдых. Кадрами у бассейна Ким решила поделиться уже после отдыха.

В социальной сети Инстаграм также серии фото появились и на фан-аккаунтах, которые представили еще не публикованные снимки в профиле Ким. На фото счастливое семейство у бассейна хорошо провело время, наслаждаясь выходным.

Кайли привычно позировала в нюдовом бикини с маленькими завязками, а вот Ким выбрала черный купальник похожего дизайна, но с высокой посадкой. Загорелые фигуры, которые продемонстрировали девушки, быстро привлекли к себе внимание:

«Семья навсегда» - написала под кадром Ким.

«Я думала, это Кейтлин 💀; Думал, Шелли - это Кейтлин Дженнер 😭😂; боже, какая красота💋😻; если вам этого еще никто не сказал, вас любят <3; Классный снимок выглядит так красиво🧡🌺; Я рада, что Крис и Кейтлин ладят!; вместе лучше смотрятся!; Вы, ребята, воссоединились с Кейтлин; Мы любим тебя, Кимо; ловят звезду без напряжения; дорого выглядит, а на деле так просто», - отвечают в сети.

Также еще на одном свежем фото Дженнер позировала в обтягивающем комбинезоне с космическим принтом. Одежда выгодно подчеркнула пышные формы девушки, при этом, скрыв недостатки. Необычный принт привлек внимание к самым пикантным местам.

«С другой планеты», - коротко подписала фото Кайли. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

Напомним, что раскованная сестричка Ким Кардашьян превратилась в куклу Барби в розовом бикини: "Романтичная малышка".

А еще Politeka писала, что горячая сестричка Кардашьян Кайли Дженнер в прозрачном наряде показала "вишенку на торте": "Вау, эта подача".

Также Politeka сообщала, что осмелевшая Кайли Дженнер хвастнула самым "сочным", надев белье из ниточек: "Важна поза".