Американская модель и бизнесвумен Ким Кардашьян вместе с мамой и сестрой Кайли провела хороший отдых
Популярная блогерша, а с недавних пор и представитель собственного бренда утягивающего белья – Ким Кардашьян вместе с младшей сестрой и мамой отправилась на жаркий отдых. Кадрами у бассейна Ким решила поделиться уже после отдыха.
В социальной сети Инстаграм также серии фото появились и на фан-аккаунтах, которые представили еще не публикованные снимки в профиле Ким. На фото счастливое семейство у бассейна хорошо провело время, наслаждаясь выходным.
Кайли привычно позировала в нюдовом бикини с маленькими завязками, а вот Ким выбрала черный купальник похожего дизайна, но с высокой посадкой. Загорелые фигуры, которые продемонстрировали девушки, быстро привлекли к себе внимание:
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Сумская обескуражила видом на территории Киево-Печерской Лавры, в халате и без макияжа: "Гордость украинского кино"
Елена Кравец, поменяв работу и внешность, решилась на откровения: "Я не должна никому ничего, кроме..."
"Тайная жена" Олега Винника, нарядившись в мини-юбку, удивила посланием: "Мы, девочки, все видим и..."
Кароль переборщила с декольте, поразив внешним видом на концерте: "Сильно, Тина, очень сильно"
«Семья навсегда» - написала под кадром Ким.
«Я думала, это Кейтлин 💀; Думал, Шелли - это Кейтлин Дженнер 😭😂; боже, какая красота💋😻; если вам этого еще никто не сказал, вас любят <3; Классный снимок выглядит так красиво🧡🌺; Я рада, что Крис и Кейтлин ладят!; вместе лучше смотрятся!; Вы, ребята, воссоединились с Кейтлин; Мы любим тебя, Кимо; ловят звезду без напряжения; дорого выглядит, а на деле так просто», - отвечают в сети.
Также еще на одном свежем фото Дженнер позировала в обтягивающем комбинезоне с космическим принтом. Одежда выгодно подчеркнула пышные формы девушки, при этом, скрыв недостатки. Необычный принт привлек внимание к самым пикантным местам.
«С другой планеты», - коротко подписала фото Кайли. В комментариях ей оставили массу приятных слов.
Напомним, что раскованная сестричка Ким Кардашьян превратилась в куклу Барби в розовом бикини: "Романтичная малышка".
А еще Politeka писала, что горячая сестричка Кардашьян Кайли Дженнер в прозрачном наряде показала "вишенку на торте": "Вау, эта подача".
Также Politeka сообщала, что осмелевшая Кайли Дженнер хвастнула самым "сочным", надев белье из ниточек: "Важна поза".