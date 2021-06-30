Співачка і актриса Дженніфер Лопес похвалилася розкішними формами на пляжі

Як повідомляє Politeka.net, 51-річна артистка опублікувала у себе в Instagram фото, на якому позувала в екстремально коротких шортиках. Зверху на ній красувався мініатюрний топ в каменях, який вигідно підкреслив бюст зірки. Шортики ж підкреслили великі округлі стегна Лопес.

Лопес сиділа на піску. Її волосся і ноги були мокрими від води. Артистка щасливо посміхалася і виглядала чудово.

"Вітаю з Міжнародним днем гордості всіх моїх #JLovers, які є частиною спільноти LGBTQIA+! Ти сила... ти любов... ти сильний... ти ідеальний", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних відгуків. Не обійшлося і без компліментів про зовнішній вигляд красуні.

"Які види!", "Красуня", "Ти справжня... Ніколи не переставай бути собою!", "Наша королева ми тебе любимо!", "Ти така мила душа, люблю тебе", "виглядаєш чудово", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес показала живіт, позуючи в коротенькій кофті: "чого так добре?".

А ще Politeka писала, що Дженніфер Лопес у вузьких лосинах довела, що можна виглядати молодо в будь-якому віці.

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