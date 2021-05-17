Светская львица и модель Кайли Дженнер не боится показаться перед камерой без лишних украшений

Не так давно сама Кайли сказала, что в реальной жизни она с близкими так время и проводит и это нормально чувствовать себя хорошо в любое время и в любом месте. Часто во время вечеринок или домашних встреч звезда устраивает забавную фотосессию, когда находит удачное место. Причем оно, как видно, может быть совершенно любым.

Каким бы дорогим костюм Кайли ни был, она спокойно позирует на фоне комнаты, перед дверью или у магазина с газировкой. Причем всегда Дженнер в таких случаях делает акцент на фигуре. Как видно, в оранжевом комбинезоне с блестками Кайли мастерски подчеркнула тонкую талию и изгибы одним лишь движением.

Присев на корточки в углу комнаты возле штор, Дженнер поправила длинные локоны и повернулась полубоком, чтобы выставить себя в правильном свете. Вечернее освещение только придало Дженнер большего блеска.

Как видно на других кадрах, Дженнер и раньше снималась дома. Аутфит подчеркивает фигуру Кайли, которая прижалась к молодому человеку и подруге. На фото видно, как Дженнер также дополнила солнцезащитными очками со стильной оправой и надела серьги-подвески в виде цепи.

«Держи подружек при себе; милашки! Трэвису это не понравится‼ ️; бедный трэвис; Трэвис увидит это; вторая фотография построила странный нгл; Детка, почему ты так смотришь на него?; оденьте девушку правильно; где Трэвис?; Кайли кукла. ❤️ кто вторая девушка ??; девушка не знает границ; а мне так нравится».

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