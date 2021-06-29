Внучка народного артиста України Григорія Чапкіса Анна Сафрончик показала спекотне пляжне фото

40-річна внучка відомого українського хореографа Григорія Чапкіса, за багато років роботи встигла прославитися і отримати свою армію шанувальників в Instagram. З досить раннього віку Анна живе і працює в Італії, тому кадрами звідти завжди інтригує не тільки близьких.

Цього разу артистка, яка виглядає помітно молодше своїх років, вирішила підкорити аудиторію пляжним кадром. У кольоровому і модному Бікіні на зав'язках Сафрончик позувала на піску, вигідно виставивши засмаглі форми.

"Мало хто може прийти, щоб знайти вас там, де ви знаходитесь насправді. Ось чому я люблю шум хвиль. Вони завжди знають, де ти. » (Фабріціо Караманья) " - пише під постом Анна.

Фанати були захоплені:

"Яка чудова красуня❤️; та як можна відволіктися❤; красивий бікіні; Божественна Анна ❤; Божественна!; Чудово❤️; ти не можеш без ігриг😅 😂; яка гарна😍; видовище природи😍; дивись, я одягаюся як хвиля😂 😍».

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