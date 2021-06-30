Телезірка і популярна модель Кайлі Дженнер у маленькому білому ТОПі підкреслила свою засмаглу фігуру

Хоча Кайлі є наймолодшою з сестер Кардашьян-Дженнер, вона вважається однією з найпопулярніших. Досить рано дівчина відкрила власний косметичний бренд і навіть стала мільйонеркою за рекордно короткі терміни.

Зараз дівчина виховує дочку і не соромиться показати фігуру, адже пишається своїм витонченим зовнішнім виглядом після схуднення. Засмагла Кайлі цього разу підкорила стильним виглядом в білому топіку і трендових джинсах з високою посадкою і безліччю широких кишень.

Дизайнерська сумочка і окуляри завершили новий лук знаменитості, який припав фанатам до душі відразу ж:

"Аж душно, наскільки це красиво!!!; З таким багатством не занудьгуєш👏 👏; я заздрю її фігурі; це дивно, так стильно; можна і не ховати талію; чудові фото)); Ах, нічого кращого, ніж на свіжому повітрі».

Нагадавши, Кайлі Дженнер в яскравому комбінезоні довела, що її фігура не гірше, ніж у Кім

Як повідомляла Politeka, Кайлі Дженнер виставила напоказ пишні форми в маленькій сукні-ночнушке

Також Politeka писала, Кім Кардашьян в бікіні помірялася засмаглими формами з молодшою сестричкою