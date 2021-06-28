Відома актриса і модель Моніка Беллуччі звикла зніматися у вельми екстравагантних фотосесіях

Відома модель не так часто бере участь у фотосесіях останнім часом. Проте шанувальники люблять згадувати кращі кадри з Монікою, які були представлені раніше. Одним з таких став вельми сміливий кадр Беллуччі, що позує в одному шкіряному ліфі.

Так, на представленому кадрі розслаблена модель позувала без нижньої білизни, але в шкіряному ліфі. Для цензури оригінальний кадр був обрізаний, представивши тільки верхню частину» лука " зірки.

Моніка в чорному ліфі і з розпущеними локонами виглядала чарівно. І навіть без дієт з її пишними формами захопила фанатів:

"Чому так добре, тому що правда; реальна краса, не треба худнути; ось істинний вигляд королеви; я без розуму від неї; скільки щастя; як заборонений плід; головна солодкість; вона така запальна; Красиво😘 💞; Belíssima😍; красиво Моніка; покажи мені пристрасть, покажи мені елегантність, подаруй мені романтику! 😍 ❤ ; Фатальна жінка ❤️" »

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