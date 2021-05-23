Телезвезда, молодая бизнесменша и популярная модель Кайли Дженнер привыкла даже на съемке нежиться на солнце

Молодая девушка несмотря на свой возраст начала вести бизнес довольно рано, причем весьма успешный и благодаря этому смогла сравниться со старшей сестрой – Ким Кардашьян по популярности. Теперь, чтобы продвигать интерес к себе, Кайли не скромничает и активно ведет Инстаграм-профиль.

Не так давно Дженнер устроила специальную фотосессию в маленьком серебристом купальнике, а также топе без завязок, но с цветным дизайном. Сделала это девушка прям на яхте для удачного летнего настроения. Как оказалось из слов самой Кайли, она создаст собственную коллекцию бикини и поклонницы в скором времени смогут копировать ее образы.

Новость об этом сразу разлетелась по сети вместе с самими кадрами с Дженнер. На фото она понежилась на солнце, задрав руки вверх и запрокинув голову назад для более выгодного ракурса. Примечательно, что минимум деталей и довольно простой образ поклонники все равно восприняли весьма положительно.

Также в маленьком белом платье из тонкой ткани Дженнер устроила фотосессию на пляже. Причем сама девушка сравнила необычный наряд с открытым декольте, украшенным нитями, с морской пеной. Поэтому вторым фото стал именно кадр без самой Кайли.

Белый наряд выглядел довольно просто, однако из-за своей прозрачности и акцента на декольте платье смогло впечатлить поклонников:

«назад к отпускным фото 🤍; Так мило 👏; ух какая прекрасная русалка бросилась на берег😍🔥; романтично кажется вечером😍; ангел 🤍🤍🤍; ты красивая bb❤️; это такие особенные стили; Вау, вау, вау наслаждение отпуском; Таааак бомба, ох этот загар !! 😍; ты шутишь 😍; можно всегда смотреть на эту фигуру».

Напомним, Кайли Дженнер в ярком комбинезоне доказала, что ее фигура не хуже, чем у Ким: "Ох и эксперименты".

Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер выставила напоказ пышные формы в маленьком платье-ночнушке: "Скоро треснет".

Также Politeka писала, Ким Кардашьян в бикини померилась загорелыми формами с младшей сестричкой: "Вместе лучше".