Відома українська співачка Надя Дорофєєва суддя "Голосу країни" показала себе в стильному купальнику біля моря на каменях, звернувшись до українців

Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва є популярною українською співачкою. Красуня не так давно перестала бути солісткою групи" Время и Стекло", зайнявшись сольною кар'єрою, випустивши кілька популярних синглів. А вже нещодавно дала перший сольний концерт у Києві. Не забуває Красуня і про соціальні мережі, активно ділячись з мільйонами фанатів свом творчістю і особистим контентом.

Цього разу Надя опублікувала фото, на якому з'явилася в стильному купальнику і кросівках. Трусики були дуже маленькими і непомітними, а топ для плавання спортивним і зручним. Дівчина сіла на каменях біля моря, зігнувши ніжки і продемонстрував розкішні форми.

"Хочеш купальник, як у мене?",- написала Дорофєєва під постом в сторіс Instagram.

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А ще Politeka писала, що Надя Дорофєєва в маленькому бікіні блиснула вигинами, не скромничаючи перед дзеркалом

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