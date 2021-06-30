Відома українська співачка Надя Дорофєєва суддя "Голосу країни" показала себе в стильному купальнику біля моря на каменях, звернувшись до українців
Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва є популярною українською співачкою. Красуня не так давно перестала бути солісткою групи" Время и Стекло", зайнявшись сольною кар'єрою, випустивши кілька популярних синглів. А вже нещодавно дала перший сольний концерт у Києві. Не забуває Красуня і про соціальні мережі, активно ділячись з мільйонами фанатів свом творчістю і особистим контентом.
Цього разу Надя опублікувала фото, на якому з'явилася в стильному купальнику і кросівках. Трусики були дуже маленькими і непомітними, а топ для плавання спортивним і зручним. Дівчина сіла на каменях біля моря, зігнувши ніжки і продемонстрував розкішні форми.
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"Хочеш купальник, як у мене?",- написала Дорофєєва під постом в сторіс Instagram.
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А ще Politeka писала, що Надя Дорофєєва в маленькому бікіні блиснула вигинами, не скромничаючи перед дзеркалом
Також Politeka повідомляла, що Дорофєєва застукала свого чоловіка-іменинника Дантеса у ванній за дивним заняттям