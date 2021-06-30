Відома модель і починаюча актриса Емілі Ратаковськи вже завоювала любов шанувальників, розбурхавши їх своїм виглядом
Емілі Ратаковськи на початку березня цього року вперше стала мамою, передає Politeka.net. Зірка у своєму Instagram хвалиться фігурою після вагітності, яка ніяк не змінилася.
Все ж користувачі Мережі у своїх фан-групах публікують архівні знімки зірки. Таким чином можна порівняти, як тоді й зараз виглядає Емілі.
Так, на старому фото артистка позувала в купальнику, який підкреслив її пишні форми. Модель розпустила волосся, склавши руки в кишені вільних штанів, подивилася в камеру.
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Помітно, що прес моделі просто ідеальний.
Публікація зібрала за кілька хвилин приблизно десяток лайків, адже група тільки набирає популярність.
Зазначимо, у Емілі Ратаковськи збалансоване харчування. У меню артистки є все - булки, жири і вуглеводи.
Модель починає свій день переважно з кави і круасану, в обід вона їсть салат і сендвіч, а ввечері - все, що захоче, наприклад, суші або пасту.
Варто зазначити, що своєю ідеальною фігурою модель зобов'язана хорошій генетиці. Зірка не особливо займається спортом, вона любить піші прогулянки і йогу, а також танці, які допомагають їй зосередитися.
Нагадаємо, Ратаковськи вразила "хижим" поглядом у незвичному образі
А ще Politeka писала, що Ратаковськи в коротенькій сукні захопила на прогулянці
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