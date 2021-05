Телезірка і популярна модель Кайлі Дженнер показала гарячі кадри з особистого літака

Як повідомляє Politeka.net, відома американська телезірка і бізнесвумен Кайлі Дженнер, яка кілька років тому народила дочку Стормі, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, нещодавно зіркова красуня поділилася з шанувальниками спекотної фотосесій, в якій з'явилася в вельми спокусливому образі.

На нових фотографіях Кайлі відображена на яхті, схоже, вона тільки то поплавала у воді і постала перед фотографом ще волога. Перед камерою красуня з'явилася в звабливому сріблястому бікіні, яке ледь утримує її пружні принади, підкреслюючи апетитну фігуру. Довге волосся моделі розпущене і мокре, а на обличчі немає макіяжу, вона кидає млосні погляди в об'єктив.

У підписі до фотографій Дженнер написала: "beach you to it". Користувачі тут же почали активно обговорювати нові знімки зірки, засинаючи її компліментами в коментарях. "Красуня", "Я люблю тебе", "Божевільна", "Королева", "Така красива", "Ти так охолонеш", "Поцілунок сонця", "Найкрасивіша", "Чарівна", "Кайлі, ти суперзірка", "Чудова", "Ідеальна", "Красива", - пишуть фанати.

