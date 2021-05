Телезвезда и популярная модель Кайли Дженнер показала горячие кадры из личного самолета

Как сообщает Politeka.net, известная американская телезвезда и бизнесвумен Кайли Дженнер, которая несколько лет назад родила дочку Сторми, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, недавно звездная красотка поделилась с поклонниками жаркой фотосессий, в которой появилась в весьма соблазнительном образе.

На новых фотографиях Кайли запечатлена на яхте, похоже, она только то поплавала в воде и предстала перед фотографом еще влажная. Перед камерой красотка появилась в обольстительном серебристом бикини, которое едва удерживает ее упругие прелести, подчеркивая аппетитную фигуру. Длинные волосы модели распущены и мокрые, а на лице нет макияжа, она кидает томные взгляды в объектив.

В подписи к фотографиям Дженнер написала: "beach you to it". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новые снимки звезды, засыпая ее комплиментами в комментариях. "Красотка", "Я люблю тебя", "Сумасшедшая", "Королева", "Такая красивая", "Ты так охладишься", "Поцелуй солнца", "Самая красивая", "Очаровательная", "Кайли, ты суперзвезда", "Великолепная", "Идеальная", "Красивая", - пишут фанаты.

