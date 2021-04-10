50-річна модель Наомі Кемпбелл показала себе в ефектному образі

Як пише Politeka.net, супермодель 90-х продовжує радувати ідеальною красою. Зірка активно підтримує фігуру в спортзалі, хвалячись результатами в ефектних нарядах, публікуючи для відданих фанатів фото в Instagram.

Цього разу модель з'явилася в білому міні і босоніжках на подіумі. Наомі дозволила подивитися на себе спереду, а потім розвернулася спиною, хвалившись пружним "горішком".

Фанати відразу засипали красуню компліментами:

"Цукерка", " який сьогодні день?", "Поза часом"," Боже, коли", " Бог не дав мені те, що дав тобі ... він знав, що я не впораюся з цим !!". "часто імітують, але ніколи не копіюють, найкраща супермодель", "Милашка, завжди королева", " найкраща модель, яка коли-небудь робила це !!! королева Південного Лондона".

Ми писали, що відома супермодель 90-х Наомі Кемпбелл в чорному боді з накидкою-бахромою показала підтягнуту фігуру.

Як можна побачити на фото, виглядає завдяки цьому зірка правда дуже добре. У чорному боді з накидкою з бахроми їй вдалося підкреслити довгі ноги найкращим чином.



Нагадаємо, Наомі Кемпбелл в одній накидці прикрила самий сік маленькою сумочкою

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