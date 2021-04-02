Известная модель Наоми Кэмпбелл может похвастаться самыми неординарными фотосессиями в драгоценных нарядах

Первая темнокожая модель, оказавшаяся на обложках Time и французского и британского Vogue, а также звезда, которая стала первой афроамериканкой в Prada, смогла прославиться на весь мир. На счету Наоми достаточное количество фотосессий, чтобы восхитить любую красотку своим успехом.

Даже в свои 50 лет Кэмпбелл выглядит значительно моложе, чем другие, а ее фотосессии все также будоражат публику. Своими образами красотка желает показать, как можно быть привлекательной в любых обстоятельствах. В полупрозрачном узком наряде, полностью отделанным из камней, Наоми едва смогла прикрыть бюст.

Тем не менее, ее блестящая и сияющая кожа, а также безупречно гладкое лицо привлекли не меньше внимания, чем обычно.

“Если я хочу что-то сделать для себя, я пойду и заплачу за это. Это как если я хочу сделать ресницы, я сделаю их”, - говорят о возможной пластике раньше подметила модель.

Недавно сама модель поделилась бекстейдж-кадрами из последней съемки, причем она показала, как можно привлечь внимание благодаря необычно-яркому костюму кислотного цвета и простому имиджу в целом. На побережье Наоми стала звездой этой съемки.

«Вау, это же великолепие перед нами; ну что за малышка, как от такой отказаться; Вау👙 хочется увидеть в бикини; Никто не делает эту съемку лучше, чем вы сами, приличия в сторону; Я люблю сильнее😛🍭; Ты такая красивая; яркая, Наоми слепит, только ты здесь босс; просто таю от такого образа, нежность и стиль; Это так интригует, прекрасная, просто чудесная».

Напомним, что 50-летняя Наоми Кэмпбелл в чулках и мини показала, что не боится возраста: «Королева».

А еще Politeka писала, что бесстыжая Наоми Кэмпбелл сжала роскошные "кокосики", вызывая желания: "Ее величество".

Также Politeka сообщала, что Наоми Кэмпбелл завлекла аппетитными изгибами в блестящем платье: "Выглядишь на 21".