Известная модель Наоми Кэмпбелл в одной накидке из блесток превратилась в роковую соблазнительницу

Всемирно известная супермодель привыкла к комплиментам, ведь именно она является той самой суперзвездой, которую прозвали "черной пантерой" с идеальной кожей. Наоми очень гордится своими корнями и в любой фотосессии подчеркивает привлекательность всеми доступными способами.

В одной из своих фотосессий модель вообще осталась лишь в блестящей накидке, расшитой пайетками и завязанной тонкими нитками на шее. Прикрыться Наоми пришлось сумочкой. В объективе причем Наоми делала акцент именно на этом – прикрытый бюст был скрыл лишь от части, а стройные ноги, соблазнительно выдвинутые вперед, не могли оставить равнодушными.

Благодаря аксессуару все самое личное было скрыто, тем не менее, звезда совсем не смущалась и с привычной гордостью доказывала свою привлекательность. Так как Кэмпбелл не любит уколы красоты, она очень гордится тем, что пока еще полностью натуральная и может справиться без них в 50 лет.

Недавно сама модель поделилась бекстейдж-кадрами из последней съемки, причем она показала, как можно привлечь внимание благодаря необычно-яркому костюму кислотного цвета и простому имиджу в целом. На побережье Наоми стала звездой этой съемки.

«Вау, это же великолепие перед нами; ну что за малышка, как от такой отказаться; Вау👙 хочется увидеть в бикини; Никто не делает эту съемку лучше, чем вы сами, приличия в сторону; Я люблю сильнее😛🍭; вот интрига пошла; Ты такая красивая; яркая, Наоми слепит, только ты здесь босс; просто таю от такого образа, нежность и стиль; Это так интригует, прекрасная, просто чудесная».

Напомним, что 50-летняя Наоми Кэмпбелл в чулках и мини показала, что не боится возраста: «Королева».

А еще Politeka писала, что бесстыжая Наоми Кэмпбелл сжала роскошные "кокосики", вызывая желания: "Ее величество".

Также Politeka сообщала, что Наоми Кэмпбелл завлекла аппетитными изгибами в блестящем платье: "Выглядишь на 21".