50-летняя модель Наоми Кэмпбелл показала себя в эффектном образе

Как пишет Politeka.net, супермодель 90-х продолжает радовать идеальной красотой. Звезда активно поддерживает фигуру в спортзале, хвастаясь результатами в эффектных нарядах, публикуя для преданных фанатов фото в Инстаграм.

В этот раз модель появилась в белом мини и босоножках на подиуме. Наоми позволила посмотреть на себя спереди, а потом развернулась спиной, хвастнув упругим "орешком".

Фанаты сразу засыпали красотку комплиментами:

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"Конфетка", "Какой сегодня день?", "Вне времени", "Боже, когда", "Бог не дал мне то, что дал тебе ... он знал, что я не справлюсь с этим !!", "часто имитируют, но никогда не копируют, лучшая супермодель", "Милашка, всегда королева", "лучшая модель, которая когда-либо делала это !!! королева Южного Лондона".

Мы писали, что известная супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл в черном боди с накидкой-бахромой показала подтянутую фигуру.

Как можно увидеть на фото, выглядит благодаря этому звезда правда очень хорошо. В черном боди с накидкой из бахромы ей удалось подчеркнуть длинные ноги лучшим образом.

Напомним, Наоми Кэмпбелл в одной накидке прикрыла самый сок маленькой сумочкой

А еще Politeka сообщала, что Наоми Кэмпбелл без стыда и белья распахнула наряд, вывалив сочные "персики"

Также Politeka писала, что 50-летняя Наоми Кэмпбелл рядом с молоденькими Хадид и Дженнер померилась достоинствами