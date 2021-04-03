Известная модель Наоми Кэмпбелл в компании молодых супермоделей Кендалл Дженнер и Беллы Хадид взбудоражила видом

Модель в 50-летнем возрасте может похвастаться отменной формой, аккуратной фигурой в целом и безупречным видом на съемках. Причем Наоми не скрывает своих главных секретов красоты. На фан-аккаунте решили напомнить, как звезда встречалась с популярными молодыми моделями после показа.

На фото довольная «черная пантера» позировала в объятиях Кендалл Дженнер и Беллы Хадид. Обе супермодели могут похвастаться тем, что прославились на весь мир. Похоже молодые девушки были очень рады видеть живую легенду модельного бизнеса. Кэмпбелл по-прежнему хороша и ничуть им не уступает.

Более того, на фото с красотками видно, что знаменитость выглядит ничуть не хуже. Для поддержания формы Наоми регулярно занимается спортом. Ее любимые виды занятий – это йога и пилатес. Уход за своей прической модель доверяет профессионалам, а вот по поводу лица отмалчивается, поэтому неизвестно, пользуется ли звезда уколами красоты.

У себя в Инстаграм также красотка опубликовала пикантный кадр, который свел с ума ее поклонников. На фото 50-летняя модель предстала в прозрачной черной блузке, под которой виднелся ее небольшой аккуратный бюст. Кэмпбелл прикрыла его наклейками, но фаны смогли все рассмотреть.

«Наоми, пожалуйста, будь скромнее», «Это было честью, фотографировать тебя», «Оглушительная конкурентка молодым, учитесь...», «Черная пантера», «Ты божество», «Так красиво», «Черная роза», - пишут пользователи сети.

Напомним, что 50-летняя Наоми Кэмпбелл в чулках и мини показала, что не боится возраста: «Королева».

А еще Politeka писала, что бесстыжая Наоми Кэмпбелл сжала роскошные "кокосики", вызывая желания: "Ее величество".

Также Politeka сообщала, что Наоми Кэмпбелл завлекла аппетитными изгибами в блестящем платье: "Выглядишь на 21".