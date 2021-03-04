Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардашьян, похвалилася формами в обтягуючій сукні

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Квітко позувала перед камерою у вузькій довгій сукні на ґудзиках і з глибоким декольте. Вона поверталася перед камерою, демонструючи свою ефектну фігуру з усіх боків. Квітко не соромилася показати розкішні форми, які ледве помістилися в тісний наряд.

Також вона звернулася до чоловіків.

"Не за горами Міжнародний жіночий день xo xo, так що не забудьте побалувати своїх дам красивими трояндами», - написала дівчина.

Квітко отримала масу компліментів після ефектних кадрів.

"Красивий ангел в білому», «Вау, милашка», «ця дівчина - мрія хлопців», «ви чудово виглядаєте, я ніколи не зустрічала людину з таким глибоким поглядом», «я вражений, ти така чудова», «якби у мене була дівчина, як ти, я був би найщасливішим чоловіком у світі», «фантастично красивий вид», «Моя любов, Ти найкрасивіша в Інстаграмі», "Очаровашка, люблю тебе", - пишуть в коментарях.

Квітко любить похвалитися своєю фігурою в мережі, незмінно виробляючи фурор неймовірними формами.

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