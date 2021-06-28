Популярная модель, бизнесвумен и блогер, Ким Кардашьян, поделилась серией лучших кадров со своей сестрой в честь ее дня рождения

Фотомодель и звезда реалити для привлечения внимания аудитории ведет Инстаграм довольно активно. Причем на комментарии похвалы или критики Ким не отвечает. Зато звезда любит интриговать и удивлять.

В этот раз Ким поделилась подборкой личных фото со своей сестрой Хлоей в честь ее дня рождения. Более того, ким также показала архивные детские фото, на которых можно заметить внешность девушек до операций.

«С Днем Рождения! Ты серьезно самый удивительная волшебница, которую я знаю! У тебя самое большое сердце, и ты заботишься обо всех вокруг тебя! Ты лучшая мама и друг своего маленького круга! Ты как свет в моей жизни и все это знают вокруг тебя! Я даже не могу выразить словами, как я счастлива, что ты моя сестра! Нет никого лучше, с кем я предпочла бы быть рядом в этой жизни, чем ты !!! Я люблю тебя» - написала Ким.

Фанаты были растроганы: «Вперед и вверх в 2021 году! 🙌; Обожаю твой новый образ😍 намного моложе, сладкие сладкие женщины; Немного грустно сегодня😔; Жизнь - одноразовое предложение, используйте его хорошо».

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