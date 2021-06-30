Известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски уже завоевала любовь поклонников, взбудоражив их своим видом
Эмили Ратаковски в начале марта этого года впервые стала мамой, передает Politeka.net. Звезда в своем Инстаграм хвастается фигурой после беременности, которая никак не изменилась.
Все же пользователи сети в своих фан-группах публикуют архивные снимки звезды. Таким образом можно сравнить, как тогда и сейчас выглядит Эмили.
Так, на старом фото артистка позировала в купальнике, подчеркнувшем ее пышные формы. Модель распустила волосы, сложив руки в карманы свободных брюк, посмотрела в камеру.
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Заметно, что пресс модели просто идеален.
Публикация собрала за несколько минут примерно десяток лайков, ведь группа только набирает популярность.
Отметим, у Эмили Ратаковски сбалансированное питание. В меню артистки есть все - булки, жиры и углеводы.
Модель начинает свой день преимущественно с кофе и круассана, в обед она ест салат и сэндвич, а вечером - все, что захочет, к примеру, суши или пасту.
Стоит отметить, что своей идеальной фигурой модель обязана хорошей генетике. Звезда не особо занимается спортом, она любит пешие прогулки и йогу, а также танцы, которые помогают ей сосредоточиться.
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А еще Politeka писала, что Ратаковски в коротеньком платье восхитила на прогулке
Также Politeka сообщала, что Эмили Ратаковски прижала пышные формы руками