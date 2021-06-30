Известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски уже завоевала любовь поклонников, взбудоражив их своим видом

Эмили Ратаковски в начале марта этого года впервые стала мамой, передает Politeka.net. Звезда в своем Инстаграм хвастается фигурой после беременности, которая никак не изменилась.

Все же пользователи сети в своих фан-группах публикуют архивные снимки звезды. Таким образом можно сравнить, как тогда и сейчас выглядит Эмили.

Так, на старом фото артистка позировала в купальнике, подчеркнувшем ее пышные формы. Модель распустила волосы, сложив руки в карманы свободных брюк, посмотрела в камеру.

Заметно, что пресс модели просто идеален.

Публикация собрала за несколько минут примерно десяток лайков, ведь группа только набирает популярность.

Отметим, у Эмили Ратаковски сбалансированное питание. В меню артистки есть все - булки, жиры и углеводы.

Модель начинает свой день преимущественно с кофе и круассана, в обед она ест салат и сэндвич, а вечером - все, что захочет, к примеру, суши или пасту.

Стоит отметить, что своей идеальной фигурой модель обязана хорошей генетике. Звезда не особо занимается спортом, она любит пешие прогулки и йогу, а также танцы, которые помогают ей сосредоточиться.

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