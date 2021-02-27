Популярная модель Анастасия Квитко показала очаровательное фото с головокружительным декольте, невозможно оторвать взгляд

Как сообщает Politeka.net, известную модель Анастасию Квитко уже давно в сети окрестили российской Кардашьян. И это не удивительно, ведь в своем стремлении достигнуть идеальной фигуры, как у американской светской львицы, девушка зашла слишком далеко, а ее грудь и ягодицы давно перещеголяли параметры оригинала. Настя активно демонстрирует пышные прелести в своем микроблоге в Instagram, и недавно выложила очаровательное фото, которое покорило ее поклонников.

На новом снимке Квитко запечатлена в светлой комнате, она облокотилась на перилла и томно позирует фотографу. Перед камерой красотка появилась в узком бежевом платьице, которое подчеркнуло изгибы фигуры и едва удерживает огромный бюст красотки. Волосы Насти распущены и уложены на одно плечо, а на ее лице легкий макияж и милая улыбка, она блаженно смотрит в объектив.

В подписи к фотографии Анастасия написала: "Top @fashionnova @fashionnovamen 😍 Fashionnovapartner". Поклонники в восторге от новой фотографии модели, девушку заваливают "лайками", комплиментами и льстивыми комментариями. "Выглядит так красиво!", "Сладкая", "Какая кукла", "Красивая Настя", "Очень красивая", "Очаровательная", "Горячая девочка", "Красотка", - пишут в комментариях к фотографии модели.

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