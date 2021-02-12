Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя на отдыхе

На фото звезда показывает себя на пляже. Красотка была в белом купальнике, а образ дополнила стильными очками. Анастасия сидела на шезлонге, отвернувшись от камеры. Но Квитко вместо этого сделала акцент на пышном загоревшем бюсте, который выпирал из маленького купальника. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"У вас действительно отличное тело и гладкая кожа", "позвони мне, я тебе солнцезащитный крем нанесу", "Какое у тебя прекрасное тело. Ты идеальна", "С днем среды, моя прекрасная принцесса, моя прекрасная королева ... Удачного, прекрасного, сказочного, фантастического и чудесного дня, как ты ... Люблю тебя, целую", "Хватит дразнить моего мужа", "Ты просто великолепна с идеальным сладким соблазнительным телом Анастасия".

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Анастасия надела майку, которую заправила в джинсы с рваными разрезами на бедрах. Причем тонкие лямки с неприличным декольте едва можно назвать приличными – настолько открытым оказался наряд Квитко.

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