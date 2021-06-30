Телезвезда и популярная модель Кайли Дженнер в маленьком белом топе подчеркнула свою загорелую фигуру
Хотя Кайли является самой младшей из сестер Кардашьян-Дженнер, она считается одной из самых популярных. Довольно рано девушка открыла собственный косметический бренд и даже стала миллионершей за рекордно короткие сроки.
Сейчас девушка воспитывает дочь и не стесняется показать фигуру, ведь гордится своим изящным внешним видом после похудения. Загорелая Кайли в этот раз покорила стильным видом в белом топике и трендовых джинсах с высокой посадкой и множеством широких карманов.
Дизайнерская сумочка и очки завершили новый лук знаменитости, который пришлеся фанатам по душе сразу же:
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«Аж душно, насколько это красиво!!!; С таким богатством не заскучаешь👏👏; я завидую ее фигуре; это удивительно, так стильно; можно и не прятать талию; Великолепные фото)); Ах, ничего лучше, чем на свежем воздухе».
Напомним, Кайли Дженнер в ярком комбинезоне доказала, что ее фигура не хуже, чем у Ким
Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер выставила напоказ пышные формы в маленьком платье-ночнушке
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