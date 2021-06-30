Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон впечатлила видом в узком платье

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страничек звезды в Инстаграм появилось эффектное фото, на котором актриса позировала в бандажном узком платье с глубоким декольте. Блондинка красиво выгнулась, отправив в кадр воздушный поцелуй. Натуральный макияж звезды подчеркнул ее пухлые губы, а платье сделало акценты на всех главных достоинствах красотки.

Отметим, что 36-летняя Скарлетт Йоханссон успешно строит карьеру в Голливуде. Последнее десятилетие она играет Черную Вдову в серии фильмов по комиксам Marvel. Актриса славится своими выдающимися формами, которые всегда демонстрирует в весьма пикантных нарядах.

Как известно, свою карьеру актриса начала еще будучи совсем юной. Наибольшую известность ей принесло сотрудничество с Вуди Алленом, в фильмах которого она часто снималась.

Напомним, что Скарлетт Йоханссон в узком купальнике впечатлила упругими формами: "Голубой бриллиант".

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