Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, похвасталась формами в обтягивающем платье
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Квитко позировала перед камерой в узком длинном платье на пуговицах и с глубоким декольте. Она поворачивалась перед камерой, демонстрируя свою эффектную фигуру со всех сторон. Квитко не стеснялась показать роскошные формы, которые еле поместились в тесный наряд.
Также она обратилась к мужчинам.
«Не за горами международный женский день xo xo, так что не забудьте побаловать своих дам красивыми розами», - написала девушка.
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Квитко получила массу комплиментов после эффектных кадров.
«Красивый ангел в белом», «Вау, милашка», «Эта девушка - мечта парней», «Вы прекрасно выглядите, я никогда не встречала человека с таким глубоким взглядом», «Я впечатлен, ты такая великолепная», «Если бы у меня была девушка, как ты, я был бы самым счастливым мужчиной в мире», «Фантастически красивый вид», «Моя любовь, ты самая красивая в Инстаграме», «Очаровашка, люблю тебя», - пишут в комментариях.
Квитко любит похвастаться своей фигурой в Сети, неизменно производя фурор невероятными формами.
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