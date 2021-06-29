Начинающая певица и модель Соня Евдокименко, тезка своей знаменитой бабушки Софии Ротару, взбудоражила публику откровенным образом

20-летняя красотка, которая сейчас осваивает карьеру модели и попутно учится в Школе дизайна Parsons в Нью-Йорке испытала своих поклонников на прочность, показав себя в соблазнительном наряде. В своем новом посте в Инстаграм внучка Ротару опубликовала свежие фото, на которых позировала в силуэтном платье мятного оттенка из очень тонкой ткани, что казалось, будто оно просвечивается, передает Politeka.net.

При этом Соня не надела нижнего белья, а, учитывая глубокое декольте, это только добавило пикантности.

Платье идеально легло на ее стройную фигуру, подчеркнув каждый изгиб.

Распущенные волосы и нежный макияж в бронзово-розовых тонах дополнили эффектный образ.

"Дышать мечтами как воздухом 🌕💫", - подписала кадры красотка.

Пользователи за короткое время успели оценить образ внучки Ротару, оставив хвалебные комментарии:

"Совершенно потрясающе, фотограф удачно запечатлел вашу красоту 🔥"

"Прекрасная и очаровательная Сонечка!"

"Ох, ничего себе 🔥❤️"

"Вау😍😍😍"

"Как красиво 🔥💚🔥"

"Красавица 🔥"