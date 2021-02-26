Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя в лифте

На фото Анастасия позировала в черных лосинах и топе. Модель стояла перед зеркалом, снимая себя на телефон. Квитко не стеснялась показать роскошные формы, которые еле поместились в такой обтягивающий наряд. Девушка взялась руками за волосы. Кадр получился довольно зажигающим и манящим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Сказочный вид", "Красивая", "Зрелищная! Доброе утро!", "Слишком красиво", "Ты выглядишь великолепно", "Великолепная", "Привет, красавица", "мне понравился твой образ", "Ангел благословения плоти и костей из Лимы, Перу", "Ты такая очаровательная", "Замечательная, вау", "Привет! Анастасия отлично выглядишь, восхищаюсь тобой", "Какая ты красивая, мой очень красивый ангел", "Еще раз низкий поклон маме", "Мисс Бум-Бум".

Мы писали, что модель белья и купальников Анастасия Квитко показала фигуру в модном платье.

К примеру, надев персиковое платье, девушка смогла удивить сеть благодаря бюсту шестого размера.

Она покрутилась перед камерой и стала полубоком, чтобы продемонстрировать сразу и ягодицы, обтянутые персиковой тканью.

Напомним, русская Кардашьян показала самые мокрые места в бесстыжем купальнике

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