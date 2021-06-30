Известная украинская певица Надя Дорофеева и судья "Голосу країни" показала себя в стильном купальнике у моря на камнях, обратившись к украинцам

Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева является популярной украинской певицей. Красотка не так давно перестала быть солисткой группы "Время и Стекло", занявшись сольной карьерой, выпустив несколько популярных синглов. А уже недавно дала первый сольный концерт в Киеве. Не забывает красотка и о социальных сетях, активно делясь с миллионами фанатов свом творчеством и личным контентом.

В этот раз Надя опубликовала фото, на котором появилась в стильном купальнике и кроссовках. Трусики были очень маленькими и незаметными, а топ для плаванья спортивным и удобным. Девушка села на камнях у моря, согнув ножки и продемонстрировал роскошные формы.

"Хочешь купальник, как у меня?", - написала Дорофеева под постом в сторис Инстаграм.

Напомним, Санина из The Hardkiss в белом парике заткнула за пояс Дорофееву, фанаты не сдержали эмоций

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