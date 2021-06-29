Известная украинская певица Настя Каменских показала себя, поиграв на камеру

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских является популярной украинской певицей. Красотка стала известной еще со времен дуэта "Потап и Настя". Сейчас красотка развивает сольную карьеру, выступая под псевдонимом NK. Девушка также активно ведет социальные сети, где за Настей следят миллионы фанатов.

Красотка в этот раз решила показать, как умеет соблазнительно двигаться, надев кружевной топ и шортики. Каменских даже поиграла язычком, снимая себя на телефон. Девушка добавила сразу 9 ракурсов, показывая себя со всех сторон.

На втором сторис Настя уже танцевала, стоя перед зеркалом. Девушка плавно двигалась под музыку, завораживая своей красотой.

"Dance baby dance (танец, детка, танец, - прим.ред.), - написала красотка под кадрами в сторис Инстаграм.

Напомним, Каменских игриво распахнула декольте, "нарвавшись" на комплименты

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