Известная украинская певица Настя Каменских показала себя, поиграв на камеру
Как пишет Politeka.net, Настя Каменских является популярной украинской певицей. Красотка стала известной еще со времен дуэта "Потап и Настя". Сейчас красотка развивает сольную карьеру, выступая под псевдонимом NK. Девушка также активно ведет социальные сети, где за Настей следят миллионы фанатов.
Красотка в этот раз решила показать, как умеет соблазнительно двигаться, надев кружевной топ и шортики. Каменских даже поиграла язычком, снимая себя на телефон. Девушка добавила сразу 9 ракурсов, показывая себя со всех сторон.
На втором сторис Настя уже танцевала, стоя перед зеркалом. Девушка плавно двигалась под музыку, завораживая своей красотой.
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"Dance baby dance (танец, детка, танец, - прим.ред.), - написала красотка под кадрами в сторис Инстаграм.
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