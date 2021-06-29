Внучка народного артиста Украины Григория Чапкиса Анна Сафрончик показала жаркое пляжное фото
40-летняя внучка известного украинского хореографа Григория Чапкиса, за многие годы работы успела прославиться и получить свою армию поклонников в Инстаграм. С довольно раннего возраста Анна живет и работает В Италии, поэтому кадрами оттуда всегда интригует не только близких.
В этот раз артистка, которая выглядит заметно моложе своих лет, решила покорить аудиторию пляжным кадром. В цветном и модном бикини на завязках Сафрончик позировала на песке, выгодно выставив загорелые формы.
«Мало кто может прийти, чтобы найти вас там, где вы находитесь на самом деле. Вот почему я люблю шум волн. Они всегда знают, где ты. " (Фабрицио Караманья)» - пишет под постом Анна.
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Фанаты были восхищены:
«Какая чудесная красавица❤️; да как можно отвлечься❤; Красивый бикини; божественная Аня ❤; Божественная!; Замечательно❤️; Ты не можешь без игриг😅😂; Какая красивая😍; Зрелище природы 😍; Смотри, я одеваюсь как волна😂😍».
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