Внучка народного артиста Украины Григория Чапкиса Анна Сафрончик показала жаркое пляжное фото

40-летняя внучка известного украинского хореографа Григория Чапкиса, за многие годы работы успела прославиться и получить свою армию поклонников в Инстаграм. С довольно раннего возраста Анна живет и работает В Италии, поэтому кадрами оттуда всегда интригует не только близких.

В этот раз артистка, которая выглядит заметно моложе своих лет, решила покорить аудиторию пляжным кадром. В цветном и модном бикини на завязках Сафрончик позировала на песке, выгодно выставив загорелые формы.

«Мало кто может прийти, чтобы найти вас там, где вы находитесь на самом деле. Вот почему я люблю шум волн. Они всегда знают, где ты. " (Фабрицио Караманья)» - пишет под постом Анна.

Фанаты были восхищены:

«Какая чудесная красавица❤️; да как можно отвлечься❤; Красивый бикини; божественная Аня ❤; Божественная!; Замечательно❤️; Ты не можешь без игриг😅😂; Какая красивая😍; Зрелище природы 😍; Смотри, я одеваюсь как волна😂😍».

Напомним, Внучка Чапкиса из "Танців з зірками" в кружевном белье покрасовалась на камеру: "мечтать опасно"

Как сообщала Politeka, 40-летняя внучка-красотка Чапкиса озвучила простой секрет, как сохранить молодость: "Найдите время для...".

Также Politeka писала, Внучка Чапкиса из "Танців з зірками" без косметики и белья показала натуральную красоту: домашние кадры.