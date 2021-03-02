Модель белья и купальников Анастасия Квитко, которую называют "русской Кардашьян", показала достоинства фигуры в модном образе

Популярная модель привыкла к комплиментам, поэтому большинство ее фото довольно смелые и открытые. Также девушка не боится критики и с легкостью ее игнорирует, поэтому количество поклонников Анастасии стремительно растет. На фан-аккаунтах также появляются различные дерзкие фото с девушкой.

Так, к примеру, не давно на одной из страниц, посвященных Квитко, появился смелый кадр – девушка позировала в одном белом боди и распустила длинные светлые волосы. Мокрые локоны звезда предпочла приподнять, показывая себя во всей красе.

А вот тонкая и полупрозрачная ткань ее одежды не скрыла того факта, что Анастасия осталась без лифчика. Примечательно, что девушка не стала скрывать это, а наоборот постаралась выделить данный акцент, ведь гордится шестым размером бюста и крупными бедрами.

Также Квитко сама показала, как позирует, принимая различные позы, демонтрируя свои знаменитые формы во всей красе. Пользователям сети она предложила выбрать лучшее из фото и написать об этом в комментариях.

"Так жарко", "Ты выглядишь потрясающе на всех трех", "Самая желанная женщина на планете😍", "Самая горячая женщина мира! Браво! ❤️ Анастасия, как цветок❤️🔥🔥; Ого, размерчик👏👏", "Красивый ангел в белом❤", " Блин ... ты все выставляешь напоказ", "Вот где идеал".

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини.

Как Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике.

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах.