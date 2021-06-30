Певица и актриса Дженнифер Лопес похвасталась роскошными формами на пляже

Как сообщает Politeka.net, 51-летняя артистка опубликовала у себя в Инстаграм фото, на котором позировала в экстремально коротких шортиках. Сверху на ней красовался миниатюрный топ в камнях, который выгодно подчеркнул бюст звезды. Шортики же подчеркнули большие округлые бедра Лопес.

Лопес сидела на песке. Ее волосы и ноги были мокрыми от воды. Артистка счастливо улыбалась и выглядела прекрасно.

«Поздравляю с Международным днем гордости всех моих #JLovers, которые являются частью сообщества LGBTQIA +! Ты сила... ты любовь... ты сильный... ты идеальный», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных отзывов. Не обошлось и без комплиментов о внешнем виде красотки.

«Какие виды!», «Красотка», «Ты настоящая... Никогда не переставай быть собой!», «Наша королева мы тебя любим!», «Ты такая милая душа, люблю тебя», «Выглядишь превосходно», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Дженнифер Лопес показала живот, позируя в коротенькой кофте: "Чего так хорошо?".

А еще Politeka писала, что Дженнифер Лопес в узких лосинах доказала, что можно выглядеть молодо в любом возрасте.

Также Politeka сообщала, что Лопес в мини-шортах засветилась на тайном свидании с Беном Аффлеком: кадры влюбленных.