Известная актриса и модель Моника Беллуччи привыкла сниматься в весьма экстравагантных фотосессиях
Известная модель не так часто принимает участие в фотосессиях в последнее время. Тем не менее поклонники любят вспоминать лучшие кадры с Моникой, которые были представлены ранее. Одним из таких стал весьма смелый кадр Беллуччи, позирующей в одном кожаном лифе.
Так, на представленном кадре расслабленная модель позировала без нижнего белья, но в кожаном лифе, больше похожем на аккуратный топ. Для цензуры оригинальный кадр был обрезан, представив только верхнюю часть «лука» звезды.
Моника в черном лифе и с распущенными локонами выглядела прелестно. И даже без диет с ее пышными формами восхитила фанатов:
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«Почему так хорошо, потому что правда; реальная красота, не надо худеть; вот истинный облик королевы; я без ума от нее; сколько счастья; как запретный плод; главная сладость; она такая зажигательная; Красиво 😘💞; Belíssima 😍; Красиво Моника; покажи мне страсть, покажи мне элегантность, подари мне романтику! 😍❤; Роковая женщина ❤️».
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