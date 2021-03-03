Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардашьян, показала себе в неймовірному образі

На фото Гюль здалася чорній сукні з візерунками тілесного кольору. Дівчина не одягала білизну, демонструючи пишний бюст у величезному декольте. Красуня залишила волосся розпущеним, роблячи на їх довжині акцент. Бахарі прийняла таку позу, щоб показати ідеальну фігуру у вигляді "пісочного годинника". Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ти любиш моє волосся? Господи, спасибі, тільки що відростив", - написала зірка під фотографією.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Щасливого дня", "ти божевільна", "з цього світу", " я люблю тебе, Гюль!", "Валентин зміцнює твоє яскраве панування в моєму серці! З днем!", "Так круто і мило", "казкове плаття", "чудова, ідеальна, відмінно виглядаєш, дитинко", "Гей, ми можемо піти на випускний?".

Ми писали, що популярна модель Гюль Бахарі перевершила себе в образі з мережив.

Цього разу дівчина не позувала в сукні або костюмі. Бахарі одягла мереживний комплект з підв'язками і показала досить пишні форми без збентеження. Вся справа в тому, що з початку своєї кар'єри модель набрала кілька десятків кілограм і тепер вона виглядає зовсім інакше, ніж раніше.

Нагадаємо, Турецька Кардашьян в зухвалій міні-спідниці виставила ніжку, посвітивши прекрасним

А ще Politeka повідомляла, що турецька Кардашьян показала свої "ананасики" у всій красі, заманивши в спальню

Також Politeka писала, що турецька Кардашьян в рожевій сукні з вирізом стала схожа на ляльку Барбі



