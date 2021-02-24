Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя и рассказала о категории

На фото Бахари сидела в топе, который еле вместил пышный бюст красотки. Гюль расположилась на кровати, поднявши руки и взявшись ними за голову. Красотка показала роскошный животик, который был обтянут только ниточками, а ниже можно увидеть штаны. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Категории этого тела", - написала звезда под фото.

"Подвинься, Ким Кардашьян", "Омг", "Привет, Бахари", "Нахалка, но стильная", "Восторг женщины", "давай будем проще", "Хороший бюст", "Соблазнительная, какая комбинация", "Чертовски красиво", "Ты самая красивая девушка", "Давай еще больше", "Вкусные мелочи", "Великолепная королева", "Красивая фигура Гюль Бахари, красивый черный наряд", "Сказать, что ты истощена и не экзотична - это весело, потому что твои мозги и красота - кто-нибудь, лучше назовите".

Сообщалось, что популярная модель Гюль Бахари любит показывать модные наряды.

В этот раз Гюль засветилась в розовом нежном платье с вырезом под грудью и порадовала образом Барби, ведь стала похожа на куклу после смены образа.

Напомним, турецкая Кардашьян с трудом втиснула огромных "подружек" в узкое мини-платье

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