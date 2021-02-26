Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя в новом образе

На фото Бахари позирует в клетчатой юбке, ботфортах и топике. Звезда присела, выставив одну ножку вперед, чтобы чуть засветить ягодицы. Волосы у модели были собраны в хвост, а образ Гюль дополнила ярким мейкапом, благодаря чему кадр получился еще более жарким. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку звезды в социальной сети Инстаграм.

"Классная школа", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали комментарии под публикацией:

"Моя девочка", "Вау", "хорошо, вау, люблю твой макияж", "Ты замечательная", "Великолепная", "Прекрасная любовь", "Привет красавица", "это, вероятно, "только по предварительной записи", "Доброе утро, красавица", "Очень красиво", "Великолепно, так великолепно", "Супер великолепно!".

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В этот раз Гюль засветилась в розовом нежном платье с вырезом под грудью и порадовала образом Барби, ведь стала похожа на куклу после смены образа, восхищая фанатов своей безупречной красотой.

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