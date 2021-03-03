Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя в невероятном образе
На фото Гюль показалась черном платье с узорами телесного цвета. Девушка не надевала белье, демонстрируя пышный бюст в огромном декольте. Красотка оставила волосы распущенными, делая на их длине акцент. Бахари приняла такую позу, чтобы показать идеальную фигуру в виде "песочных часов". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Тебе нравятся мои волосы? Господи, спасибо, только что отрастил", - написала звезда под фотографией.
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"Счастливого дня", "Ты сумасшедшая", "Из этого мира", "Я люблю тебя, Гюль!", "Валентин укрепляет твое яркое владычество в моем сердце! С днём!", "Так круто и мило", "Сказочное платье", "Великолепная, идеальная, отлично віглядишь, детка", "Эй, мы можем пойти на выпускной?".
Мы писали, что популярная модель Гюль Бахари превзошла себя в образе из кружев.
В этот раз девушка не позировала в платье или костюме. Бахари надела кружевной комплект с подвязками и показала довольно пышные формы без смущения. Все дело в том, что с начала своей карьеры модель набрала несколько десятков килограмм и теперь она выглядит совсем иначе, чем ранее.
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