Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя, восхитив фанатов

На фото Бахари позировала в клетчатом платье с большим декольте. Модель не надевала белье, приковывая взгляды к пышному бюсту. Красотка сидела на диване, собрав волосы в хвост. Гюль возле бедра положила сумочку, а еще рядом можно увидеть шубу, скорее всего звезда пришла в ресторан. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Пришла сюда за тортом", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Мой ангел", "Прекрасно", "Выглядит великолепно", "Обожаю наряд", "Вы очень красивая и чувственная леди", "Такая сладкая и приятная", "Вы очень красивы, прекрасны, идеальны", "Твоя красота безумная", "Элегантная и красивая", "Прекрасная моя любовь", "Абсолютно красота", "Такая невероятно красивая, милая", "Ее глаза имеют собственный словарь".

Мы писали, что популярная модель Гюль Бахари примерила необычный наряд для похода в ресторан.

Отправившись в ресторан, Бахари решила надеть красное платье с одними кружевами в верхней части наряда. Причем из-за ее пышного бюста и довольно выразительных бедер сразу видны все ее достоинства.

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