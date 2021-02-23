Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, любит показывать модные наряды
Гюль начала заниматься рекламой одежды относительно недавно, потому в сети она только набирает популярность. Девушка при этом старается делать акцент именно на пышную фигуру, и показывает, как выглядит в таких смелых нарядах у себя на странице в Инстаграм.
В частности, особенность образов Бахари в том, что она не рекламирует излишне откровенные платья. Девушка подбирает максимально элегантные наряды, благодаря которым выделается зона ее декольте, но не более.
Смуглолицая брюнетка также подчеркивает пухлые губы и карые глаза при помощи вечерних макияжей с блестками. В этот раз Гюль засветилась в розовом нежном платье с вырезом под грудью и порадовала образом Барби, ведь стала похожа на куклу после смены образа.
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До этого Бахари решила надеть красное платье с одними кружевами в верхней части наряда.Причем из-за ее пышного бюста и довольно выразительных бедер сразу видны все ее достоинства. Тонкая ткань едва прикрыла модель, однако ее саму это ничуть не смутило.
«Получи это, девочка. Такая красивая💖; Красивый малыш 😍 как сладкая вата; Абсолютно великолепна, моя прекрасная королева; Вау, так потрясающе, красиво, так очень, очень жарко; так хорошо смотрятся на тебе такие платья!!; великолепная красота 👃; Как прекрасно...; Абсолютная богиня 😍❤️; Персидская царица».
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