Відома модель Демі Роуз показала себе, не залишивши байдужих

На фото Демі позувала в білому боді, яке ніяк не прикривало сідниці. Роуз додала вогнику кадру, розвернувшись спиною і показавши свої півкулі у всій красі. Дівчина залишила волосся розпущеним, які виявилися настільки довгими, що прикрили трохи "горішок". Модель стояла біля умивальника, дивлячись в дзеркало. У відображенні можна побачити не тільки зовнішність дівчини, але і пристойне декольте, з якого випирав бюст. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Зустрінемося о 4:44 ранку твоєї мрії", - написала Демі.

"Дитина", "я люблю довше", "Хлопці, ви б з нею познайомилися", "Любите своє волосся, ідеально укладені"," щасливий, що є Демі Роуз"," така красива і позитивна чиста душа"," Ох, моя"," ніщо не зрівняється"," Я так сильно тебе люблю"," Абсолютно чудово"," Боже мій, мила", " я хочу любити кожен твій дюйм !!".

Ми писали, що модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз показала свою головну гордість.

Як видно з фото, представлених в розділі Сторі, Роуз вирішила похвалитися черговою добавкою, яку почала приймати. Також дівчина хвалилася бюстом з двох різних ракурсів.

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