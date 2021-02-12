Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", удивила новым образом на селфи
Деми провела насыщенный отдых за границей, а также устроила себе целую серию фотосессий в довольно смелых нарядах. В этот же раз на фан-аккаунте появилось фото с моделью в необычном образе. Дело в том, что девушка позировала вместе со своим питомцем, которого держала в руке.
Перед камерой Роуз появилась в наряде, который было видно лишь отчасти и сверху. Открытая зона декольте и сам наряд без бретелей удачно подчеркнул привлекательность знаменитости и ее роскошные формы, которые она не стала прятать под слоем одежды. Само селфи получилось довольно милым, однако открытый бюст привлек внимание пользователей больше всего:
«😂 будто в лаве находится; Великолепно ❤️; Не будем врать, сколько раз фотограф видел ее ... неважно; Такая красивая ❤️; одиночная банда; Надо было сделать второй снимок чуть ниже 😓; Очаровательно 🌻🐶🌻; Полная картинка, пожалуйста; так красиво😍; Эффектная и чувственная mami ricaaaa ❤; Оба прекрасны!; Очередная бомба».
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Ранее мы также писали, что поскольку Роуз обладательница бюста шестого размера, она едва смогла прикрыть формы.
Само платье на тонких лямках не скрыло грудь Деми, чем она с удовольствием похвасталась в Стори и всячески крутилась перед камерой. Примечательно, что в школьные годы такого Деми себе позволить не могла, ведь считала, что ее фигура должна быть, как у моделей и соответствовать их стандартам.
Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.
Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.
Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике