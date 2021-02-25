Известная модель Деми Роуз показала себя в будоражащем образе

На фото Роуз была в купальнике, показывая довольно крупным планом. Девушка снимала себя на телефон, сделав акцент на пышном бюсте, а волосы оставила распущенными, благодаря чему кадр стал еще горячее. Деми дополнила образ ярким мейкапом, а в ушах можно увидеть золотые украшения. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Все, что она хочет", - написала красотка под фото.

Фанаты не смогли написать комментарии под фото в сторис Инстаграм, как и поставить лайки, но обычно красотку засыпают комплиментами:

"Я потерял зрение и ради тебя", "Великолепная красотка", "Такая красивая", "Выходи за меня замуж", "Влюблен в твой стиль! Ты как всегда выглядишь потрясающе", "Ты должно быть ангел, мое милое сердце".

Мы писали, что модель купальников и нижнего белья Деми Роуз с трудом прикрыла формы в черном белье.

Как видно на кадрах, представленных в разделе Стори, девушке и правда есть что показать. В черном белье на резинке брюнетка покрутилась перед камерой. И если раньше она так делать не могла из-за комплексов, то теперь считает себя не хуже супермоделей.

Напомним, раздетая Деми Роуз устроила горячий танец бюста, опустившись на колени

А еще Politeka писала, что Деми Роуз взбудоражила игривым образом с бантом на пышных формах

Также Politeka сообщала, что фигуристая Деми Роуз соблазнила упругими "булочками" в прозрачном белье



