Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", с трудом прикрыла формы в черном белье

Модель занимается рекламой белья и купальников уже несколько лет. Изначально, еще во время того, как Деми только училась, она сильно комплексовала из-за неправильных модельных форм и твердо решила морить себя голодом, чтобы похудеть и избежать насмешек со стороны сверстников.

Лишь после того, как Роуз отправили на лечение и она избавилась от комплексов, девушка решила стать альтернативной моделью. Так как для этого не пришлось худеть, Деми стала с гордостью рекламировать дизайнерское белье и показывать шестой размер бюста без малейшей скованности.

Как видно на кадрах, представленных в разделе Стори, девушке и правда есть что показать. В черном белье на резинке брюнетка покрутилась перед камерой. И если раньше она так делать не могла из-за комплексов, то теперь считает себя не хуже супермоделей.

Ранее перед камерой Роуз появилась в наряде, который было видно лишь отчасти и сверху. Открытая зона декольте и сам наряд без бретелей удачно подчеркнул привлекательность знаменитости и ее роскошные формы, которые она не стала прятать под слоем одежды.

«😂 будто в лаве находится; Великолепно ❤️; Не будем врать, сколько раз фотограф видел ее ... неважно; Такая красивая ❤️ обе прекрасны; одиночная банда; Надо было сделать второй снимок чуть ниже 😓; Очаровательно 🌻🐶🌻; Полная картинка, пожалуйста; так красиво😍; Эффектная и чувственная mami ricaaaa ❤; Оба прекрасны!; Очередная бомба».

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике