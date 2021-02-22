Известная модель Деми Роуз показала свой танец огромным бюстом

На фото Деми показалась в бикини, которое было в тон цвета кожи и очень маленьким, практически не прикрыв пышные формы красотки. Роуз показала соблазнительную позу, выставляя свою красоту в лучшем ракурсе. Не стоит забывать и о длинных волосах модели, красотка оставила их распущенными, что добавило кадру особой изюминки. На видео Деми уже двигала телом, хвастаясь бюстом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мяу", - написала Деми.

Фанаты поставили почти 500 тысяч лайков и написали комментарии:

"Русалка", "Мне сегодня немного грустно", "это твой лучший пост", "Я потерял зрение и ради тебя", "Великолепная красотка", "Такая красивая", "Выходи за меня замуж", "Влюблен в твой стиль! Ты как всегда выглядишь потрясающе", "Ты должно быть ангел, мое милое сердце", "Здесь безупречная атмосфера", "Приятная картинка ты прекрасная принцесса".

Сообщалось, что модель купальников и нижнего белья Деми Роуз удивила новым образом на селфи.

Перед камерой Роуз появилась в наряде, который было видно лишь отчасти и сверху. Открытая зона декольте и сам наряд без бретелей удачно подчеркнул привлекательность знаменитости и ее роскошные формы, которые она не стала прятать под слоем одежды.

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