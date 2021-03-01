Известная модель Деми Роуз показала себя, не оставив равнодушных

На фото Деми позировала в белом боди, которое никак не прикрывало ягодицы. Роуз добавила огоньку кадру, развернувшись спиной и показав свои полушария во всей красе. Девушка оставила волосы распущенными, которые оказались настолько длинными, что прикрыли немного "орешек". Модель стояла у умывальника, смотрясь в зеркало. В отражении можно увидеть не только внешность девушки, но и приличное декольте, из которого выпирал бюст. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Встретимся в 4:44 утра твоей мечты", - написала Деми.

"Детка", "Я люблю дольше", "Ребята, вы бы с ней познакомились", "Любите свои волосы, идеально уложены", "Счастлив, что есть Деми Роуз", "Такая красивая и позитивная чистая душа", "Ох, моя", "Ничто не сравнится", "Я так сильно тебя люблю", "Абсолютно великолепно", "Боже мой, милая", "Я хочу любить каждый твой дюйм !!".

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Мы писали, что модель купальников и нижнего белья Деми Роуз показала свою главную гордость.

Как видно из фото, представленных в разделе Стори, Роуз решила похвастаться очередной добавкой, которую начала принимать. Также девушка хвастнула бюстом с двух разных ракурсов.

Напомним, Деми Роуз еле втиснула аппетитных "подружек" в узкий купальник

Также Politeka сообщала, что раскованная Деми Роуз в белье с резинкой едва прикрыла "холмы" шестого размера

А еще Politeka писала, что раздетая Деми Роуз устроила горячий танец бюста, опустившись на колени